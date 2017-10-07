ÖSO İdlib'e girdi, çatışmalar başladı! Hedef: HTŞ

SURİYE'DEKİ son düğüm olarak görülen İdlib'e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınıra ulaştı. Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından Özgür Suriye Ordusu'nun İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri gelmeye başladı. TSK, Rusya ile ortak İdlib operasyonu için alarm durumuna geçti. Operasyonun hedefidan Hayat Tahrir-i Şam var.

ÖSO İDLİB'E GİRDİ

İdlib'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde Astana'da anlaşmaya varan iki ülkeden Türkiye kent içi, Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na bağlı "Hamza Bölüğü" Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep'in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden Türkiye'ye girdi, ardından Hatay'a geçen birlik, Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından İdlib'e geçti.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

ÖSO üyeleri, kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İŞTE HEDEF: HAYAT TAHRİR-İ ŞAM

ÖSO, İdlib'in Kefer Selin ve Kefer Tekarim köylerinde "Hayat Tahrir-i Şam" (HTŞ) adıyla yeni bir grup kuran El Kaide kökenli teröristlerle çatışıyor.

Russia Today'in haberine göre Türk İHA'lar uçuşları yoğunlaştırdı. Rus uçakları da İdlib semalarında HTŞ'ye ait silah depolarını vurmak üzere havalandı.