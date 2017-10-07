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ÖSO İdlib'e girdi, çatışmalar başladı! Hedef: HTŞ

Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından ÖSO'nun İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri geldi. Operasyonun hedefidan Hayat Tahrir-i Şam var

ÖSO İdlib'e girdi, çatışmalar başladı! Hedef: HTŞ

Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından ÖSO'nun İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri geldi. Operasyonun hedefidan Hayat Tahrir-i Şam var

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:44
ÖSO İdlib'e girdi, çatışmalar başladı! Hedef: HTŞ
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SURİYE'DEKİ son düğüm olarak görülen  İdlib'e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınıra ulaştı.  Türkiye sınırında gece boyu süren hareketliliğin ardından Özgür  Suriye Ordusu'nun  İdlib'e girdiği ve çatışmaların başladığı haberleri gelmeye başladı.  TSK,  Rusya ile ortak  İdlib operasyonu için alarm durumuna geçti. Operasyonun hedefidan Hayat Tahrir-i  Şam var.

ÖSO İDLİB'E GİRDİ

İdlib'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için eylülde  Astana'da anlaşmaya varan iki ülkeden  Türkiye kent içi,  Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin desteklediği Özgür  Suriye Ordusu'na bağlı "Hamza Bölüğü"  Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep'in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden  Türkiye'ye girdi, ardından  Hatay'a geçen birlik,  Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından  İdlib'e geçti.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞTILAR

ÖSO üyeleri, kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İŞTE HEDEF: HAYAT TAHRİR-İ ŞAM

ÖSO,  İdlib'in Kefer Selin ve Kefer Tekarim köylerinde "Hayat Tahrir-i  Şam" (HTŞ) adıyla yeni bir grup kuran El Kaide kökenli teröristlerle çatışıyor.

Russia Today'in haberine göre Türk İHA'lar uçuşları yoğunlaştırdı. Rus uçakları da  İdlib semalarında HTŞ'ye ait silah depolarını vurmak üzere havalandı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibÖSO
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