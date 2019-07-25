'Osmanlı torunu', İngiltere'de ekonomiyi bir Müslüman'a teslim etti

İNGİLTERE'de Boris Johnson'ın Başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından 8 bakan istifa ederken, 6 bakan da görevinden alındı. Yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına ise bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.

8 BAKAN İSTİFA ETTİ

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington kabinedeki görevlerinden istifa etti. Beceri ve Uygulamalı Eğitimden Sorumlu Anne Frances Milton ile İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da önceden kabinedeki görevlerinden daha önce ayrılmıştı.Son istifalarla birlikte kabinede görevinden istifa eden bakan sayısı sekize yükseldi.

6 BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Johnson Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Eğitim Bakanı Damian Hinds, Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Karen Bradley ve İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı David Mundell ile Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Lideri Mel Stride da görevden alındı.

MALİYE BAKANLIĞINA BİR MÜSLÜMAN GETİRİLDİ

Yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına ise bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.Yeni Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinde Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak Javid, atamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğim için derin onur duyuyorum. Maliye Bakanlığı (ekibi) ile çalışarak AB'den ayrılmak için hazırlanmak, ülkemizi birleştirmek, gelecekteki inanılmaz fırsatları harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.Pakistanlı Müslüman göçmen bir aileden gelen 50 yaşındaki Javid, daha önce eski Başbakan David Cameron'ın hükümetinde sırasıyla Hazine Bakanlığına bağlı Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Finanstan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Kültür, Medya Bakanlığı ile İş, İnovasyon ve Yetenek Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA YAPTI

Javid, daha sonra 2016 yılında yapılan AB referandumunun ardından eski Başbakan Theresa May tarafından kurulan hükümette ise Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı görevlerini yapmıştı.Siyasete girmeden önce uzun yıllar Londra'nın finans merkezi City of London'da çalışan Javid, Deutsche Bank'ta yönetim kurulu üyeliği ve gelişen piyasalar başkanlığı gibi görevlerde bulundu.Javid, 2009 yılında finans kariyerini noktalayarak Muhafazakar Partiden siyasete atıldı.