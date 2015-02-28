Oscar'lık elbise bakın nereden çıktı

Başarılı oyuncu Lupita Nyong’o’nun 2015 Oscar Ödül töreninde tercih ettiği ve çalınan 150 bin dolar değerinde olan inci kaplamalı elbisesi otel tuvaletinde bulundu

LUPİTA Nyong’o’nun 2015 Oscar Ödülü töreninde tercih ettiği ve geçtiğimiz günlerde çalınan servet değerindeki elbisenin bulunduğu bildirildi. En az Oscar ödülleri kadar dikkat çeken Calvin Klein tasarıma ait elbisenin Nyong’o’nun odasında bulunmadığı sırada çalındığı ifade edilirken hırsızların elbise üzerinde bulunan incilerden bazılarını kopararak, incilerin gerçek olup olmadığını anlamak için bir uzmana götürdüğü ifade edildi. Elbise üzerinde bulunan incilerin sahte olduğu iddia edilerek elbisenin daha sonra otele getirilerek otel tuvaletine bırakılmış olabileceği belirtildi.

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