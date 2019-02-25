Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

SİNEMA dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kevin Hart'ın sunuculuk görevinden ayrılmasının ardından Akademi'nin aldığı sürpriz kararla 30 yıl sonra ilk kez sunucusuz gerçekleşen Oscar Ödül Töreni Türkiye saatiyle 04:00'te başladı.

HANGİ FİLMLER FAVORİYDİ?

91. Akademi Ödülleri‘nde ön plana çıkan filmlerin başında 10'ar adaylıkla Roma ve The Favourite geliyordu. Roma, The Favourite ve Green Book, En İyi Film Oscarı'nın favorileri arasında yer alıyordu.

Oscarların bu yılki sahipleri şöyle:

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar: