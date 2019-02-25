Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

SİNEMA dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kevin Hart'ın sunuculuk görevinden ayrılmasının ardından Akademi'nin aldığı sürpriz kararla 30 yıl sonra ilk kez sunucusuz gerçekleşen Oscar Ödül Töreni Türkiye saatiyle 04:00'te başladı.
HANGİ FİLMLER FAVORİYDİ?
91. Akademi Ödülleri‘nde ön plana çıkan filmlerin başında 10'ar adaylıkla Roma ve The Favourite geliyordu. Roma, The Favourite ve Green Book, En İyi Film Oscarı'nın favorileri arasında yer alıyordu.
Oscarların bu yılki sahipleri şöyle:
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
- Black Panther
- BlacKkKlansman
- Bohemian Rhapsody
- The Favourite
- Roma
- A Star Is Born
- Vice
EN İYİ YÖNETMEN
KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)
Diğer adaylar:
- BlacKkKlansman
- Cold War
- The Favourite
- Vice
-
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)
Diğer adaylar:
- Yalitza Aparicio
- Glenn Close
- Lady Gaga
- Melissa McCarthy
-
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer adaylar:
- Christian Bale
- Bradley Cooper
- Willem Dafoe
- Viggo Mortensen
-
KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
Diğer adaylar:
- All The Stars, Black Panther
- I'll Fight, RBG
- The Place Where Lost Things Go, MPR
- When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
-
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
- BlacKkKlansman
- If Beale Street Could Talk
- Isle Of Dogs
- Mary Poppins Returns
-
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
KAZANAN: BlacKkKlansman
Diğer adaylar:
- The Ballad Of Buster Scruggs
- Can You Ever Forgive Me?
- If Beale Street Could Talk
- A Star Is Born
-
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
- The Favourite
- First Reformed
- Roma
- Vice
-
EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Skin
Diğer adaylar:
- Detainment
- Fauve
- Marguerite
- Mother
-
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: First Man
Diğer adaylar:
- Avengers: Infinity War
- Christopher Robin
- Ready Player One
- Solo: A Star Wars Story
-
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Bao
Diğer adaylar:
- Animal Behavior
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
-
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
- Isle Of Dogs
- Mirai
- Ralph Breaks the Internet
- Incredibles 2
-
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
- Adam Driver, BlacKkKlansman
- Sam Elliott, A Star Is Born
- Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
- Sam Rockwell, Vice
-
EN İYİ KURGU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
- BlacKkKlansman
- The Favourite
- Green Book
- Vice
-
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
- Capernaum
- Cold War
- Never Look Away
- Shoplifters
-
EN İYİ SES MİKSAJI
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
- Black Panther
- First Man
- Roma
-
EN İYİ SES KURGUSU
KAZANAN: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar:
- Black Panther
- First Man
- A Quiet Place
- Roma
-
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
- Cold War
- The Favourite
- Never Look Away
- A Star Is Born
-
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
- Hale County
- Minding the Gap
- Of Fathers and Sons
- RBG
-
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
- The Favourite
- First Man
- Mary Poppins Returns
- Roma
-
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
- Amy Adams, Vice
- Marina de Tavira, Roma
- Emma Stone, The Favourite
- Rachel Weisz, The Favourite
-
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
KAZANAN: Vice
Diğer adaylar:
- Border
- Mary Queen of Scots
-
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
KAZANAN: Black Panther
Diğer adaylar:
- The Ballad Of Buster Scruggs
- The Favourite
- Mary Poppins Returns
- Mary Queen Of Scots
-
EN İYİ KISA BELGESEL
KAZANAN: Period. End Of Sentence
Diğer adaylar:
- Black Sheep
- End Game
- Lifeboat
- A Night at the Garden
-
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
KAZANAN: First Man
Diğer adaylar:
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- Roma
- A Star Is Born
- A Star Is Born