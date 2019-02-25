Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

2019 Akademi Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, Bohemian Rhapsody'deki performansıyla Rami Malek aldı. En iyi kadın oyuncu olarak Olivia Colman'ı seçen Akademi, Green Book'u En İyi Film Ödülü'ne layık gördü.

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
banner404

SİNEMA dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarlar, bu gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kevin Hart'ın sunuculuk görevinden ayrılmasının ardından Akademi'nin aldığı sürpriz kararla 30 yıl sonra ilk kez sunucusuz gerçekleşen Oscar Ödül Töreni Türkiye saatiyle 04:00'te başladı. 

HANGİ FİLMLER FAVORİYDİ?

91. Akademi Ödülleri‘nde ön plana çıkan filmlerin başında 10'ar adaylıkla Roma ve The Favourite geliyordu. Roma, The Favourite ve Green Book,  En İyi Film Oscarı'nın favorileri arasında yer alıyordu.

Oscarların bu yılki sahipleri şöyle:

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

  • Black Panther
  • BlacKkKlansman
  • Bohemian Rhapsody
  • The Favourite
  • Roma
  • A Star Is Born
  • Vice

    EN İYİ YÖNETMEN

    KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)

    Diğer adaylar:

  • BlacKkKlansman
  • Cold War
  • The Favourite
  • Vice

  • EN İYİ KADIN OYUNCU

    KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)

    Diğer adaylar:

  • Yalitza Aparicio
  • Glenn Close
  • Lady Gaga
  • Melissa McCarthy

  • EN İYİ ERKEK OYUNCU

    KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

    Diğer adaylar:

  • Christian Bale
  • Bradley Cooper
  • Willem Dafoe
  • Viggo Mortensen

  • KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

    Diğer adaylar:

  • All The Stars, Black Panther
  • I'll Fight, RBG
  • The Place Where Lost Things Go, MPR
  • When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

  • EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

    KAZANAN: Black Panther

    Diğer adaylar:

  • BlacKkKlansman
  • If Beale Street Could Talk
  • Isle Of Dogs
  • Mary Poppins Returns

  • EN İYİ UYARLAMA SENARYO

    KAZANAN: BlacKkKlansman

    Diğer adaylar:

  • The Ballad Of Buster Scruggs
  • Can You Ever Forgive Me?
  • If Beale Street Could Talk
  • A Star Is Born

  • EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

    KAZANAN: Green Book

    Diğer adaylar:

  • The Favourite
  • First Reformed
  • Roma
  • Vice

  • EN İYİ KISA FİLM

    KAZANAN: Skin

    Diğer adaylar:

  • Detainment
  • Fauve
  • Marguerite
  • Mother

  • EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    KAZANAN: First Man

    Diğer adaylar:

  • Avengers: Infinity War
  • Christopher Robin
  • Ready Player One
  • Solo: A Star Wars Story

  • EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM

    KAZANAN: Bao

    Diğer adaylar:

  • Animal Behavior
  • Late Afternoon
  • One Small Step
  • Weekends

  • EN İYİ ANİMASYON FİLM

    KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

    Diğer adaylar:

  • Isle Of Dogs
  • Mirai
  • Ralph Breaks the Internet
  • Incredibles 2

  • EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

    Diğer adaylar:

  • Adam Driver, BlacKkKlansman
  • Sam Elliott, A Star Is Born
  • Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
  • Sam Rockwell, Vice

  • EN İYİ KURGU

    KAZANAN: Bohemian Rhapsody

    Diğer adaylar:

  • BlacKkKlansman
  • The Favourite
  • Green Book
  • Vice

  • YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

    KAZANAN: Roma

    Diğer adaylar:

  • Capernaum
  • Cold War
  • Never Look Away
  • Shoplifters

  • EN İYİ SES MİKSAJI

    KAZANAN: Bohemian Rhapsody

    Diğer adaylar:

  • Black Panther
  • First Man
  • Roma

  • EN İYİ SES KURGUSU

    KAZANAN: Bohemian Rhapsody

    Diğer adaylar:

  • Black Panther
  • First Man
  • A Quiet Place
  • Roma

  • EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)

    KAZANAN: Roma

    Diğer adaylar:

  • Cold War
  • The Favourite
  • Never Look Away
  • A Star Is Born

  • EN İYİ BELGESEL

    KAZANAN: Free Solo

    Diğer adaylar:

  • Hale County
  • Minding the Gap
  • Of Fathers and Sons
  • RBG

  • EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

    KAZANAN: Black Panther

    Diğer adaylar:

  • The Favourite
  • First Man
  • Mary Poppins Returns
  • Roma

  • EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

    Diğer adaylar:

  • Amy Adams, Vice
  • Marina de Tavira, Roma
  • Emma Stone, The Favourite
  • Rachel Weisz, The Favourite

  • EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

    KAZANAN: Vice

    Diğer adaylar:

  • Border
  • Mary Queen of Scots

  • EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

    KAZANAN: Black Panther

    Diğer adaylar:

  • The Ballad Of Buster Scruggs
  • The Favourite
  • Mary Poppins Returns
  • Mary Queen Of Scots

  • EN İYİ KISA BELGESEL

    KAZANAN: Period. End Of Sentence

    Diğer adaylar:

  • Black Sheep
  • End Game
  • Lifeboat
  • A Night at the Garden

  • EN İYİ GÖRSEL EFEKT

    KAZANAN: First Man

    Diğer adaylar:

  • Black Panther
  • Bohemian Rhapsody
  • Roma
  • A Star Is Born
  • A Star Is Born
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kılıçdaroğlu: Erdoğan kaybettiğini fark etti,...
Kılıçdaroğlu: Erdoğan kaybettiğini fark etti,...
  1. POLİTİKA

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472