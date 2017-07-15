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"Örümcek adam"dan 15 Temmuz pankartı

Film ve çizgi roman kahramanı "Örümcek adam" kostümüyle 4 yıldır profesyonel olarak dış cephe cam temizliği yapan Eskişehirli dağcı, bir plazanın camlarını silerken "Zafer Milletindir-15 Temmuz Anısına" yazılı pankart açtı

"Örümcek adam"dan 15 Temmuz pankartı

Film ve çizgi roman kahramanı "Örümcek adam" kostümüyle 4 yıldır profesyonel olarak dış cephe cam temizliği yapan Eskişehirli dağcı, bir plazanın camlarını silerken "Zafer Milletindir-15 Temmuz Anısına" yazılı pankart açtı

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:10
"Örümcek adam"dan 15 Temmuz pankartı
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ÇİZGİ roman ve film kahramanı "Örümcek Adam"  kostümüyle 4 yıldır profesyonel olarak dış cephe cam temizliği yapan Eskişehirli  dağcı, bir plazanın camlarını silerken "Zafer Milletindir-15 Temmuz Anısına"  yazılı pankart açtı. 
Kentin en işlek arterlerinden Sakarya Caddesi'ndeki plazanın çatısına  kurduğu sisteme bağlı iple sarkarak "Örümcek Adam" kostümüyle temizlik yapan  endüstriyel dağcı Tamer Uysal'ın açtığı pankart, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 
Uysal'ın, yaklaşık 30 metre yükseklikte açtığı pankartı gören bazı  vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Endüstriyel dağcı Tamer Uysal, yaptığı açıklamada, hain  darbe gecesinin asla unutulmaması gerektiğini söyledi. 
Uysal, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de milletin daha çok  birbirine kenetlendiğini vurgulayarak, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere  milletçe fırsat vermedik. Terör camdaki kir gibidir. Silersiniz, biter gider.  Bizler Türk milleti olarak camlarımızdaki kiri, pisliği sildik. Allah'a şükürler  olsun. Artık bütün dünya biliyor ki Türkiye darbeyle terörle ele geçirilecek bir  ülke değil. O hain gecede vatanımız için bizler için canını veren şehitlerimize  rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum." diye konuştu. 
"Süper kahraman kıyafetini yüreğimize giydik" 
Darbe girişimi gecesi Türk milletinin cesaretini herkesin gördüğüne  işaret eden Uysal, "Öyle Amerikan filmlerindeki gibi kıyafeti giyip kahraman  olunmuyormuş gösterdik. Biz o gece süper kahraman kıyafetini yüreğimize giydik.  Neticede millet kazandı. İşimi yaparken çocukların dikkatini çok çekiyorum.  'Camda örümcek adam var.' diye bağırıyorlar. Bir pankart yapıp çocuklarımıza '15  Temmuz'u unutmayın, unutturmayın' mesajı vermek istedim." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
örümcek AdamFilmçizgi RomanTamer Uysal
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