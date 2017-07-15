"Örümcek adam"dan 15 Temmuz pankartı

ÇİZGİ roman ve film kahramanı "Örümcek Adam" kostümüyle 4 yıldır profesyonel olarak dış cephe cam temizliği yapan Eskişehirli dağcı, bir plazanın camlarını silerken "Zafer Milletindir-15 Temmuz Anısına" yazılı pankart açtı.

Kentin en işlek arterlerinden Sakarya Caddesi'ndeki plazanın çatısına kurduğu sisteme bağlı iple sarkarak "Örümcek Adam" kostümüyle temizlik yapan endüstriyel dağcı Tamer Uysal'ın açtığı pankart, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Uysal'ın, yaklaşık 30 metre yükseklikte açtığı pankartı gören bazı vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Endüstriyel dağcı Tamer Uysal, yaptığı açıklamada, hain darbe gecesinin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Uysal, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de milletin daha çok birbirine kenetlendiğini vurgulayarak, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere milletçe fırsat vermedik. Terör camdaki kir gibidir. Silersiniz, biter gider. Bizler Türk milleti olarak camlarımızdaki kiri, pisliği sildik. Allah'a şükürler olsun. Artık bütün dünya biliyor ki Türkiye darbeyle terörle ele geçirilecek bir ülke değil. O hain gecede vatanımız için bizler için canını veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum." diye konuştu.

"Süper kahraman kıyafetini yüreğimize giydik"

Darbe girişimi gecesi Türk milletinin cesaretini herkesin gördüğüne işaret eden Uysal, "Öyle Amerikan filmlerindeki gibi kıyafeti giyip kahraman olunmuyormuş gösterdik. Biz o gece süper kahraman kıyafetini yüreğimize giydik. Neticede millet kazandı. İşimi yaparken çocukların dikkatini çok çekiyorum. 'Camda örümcek adam var.' diye bağırıyorlar. Bir pankart yapıp çocuklarımıza '15 Temmuz'u unutmayın, unutturmayın' mesajı vermek istedim." ifadelerini kullandı.

