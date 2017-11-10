Ortalığı karıştıracak iddia: Gözaltındakilere işkence yapılıyor!

GEÇTİĞİMİZ gün Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın yolsuzluk operasyonları kapsamında 208 kişinin gözaltına alındığını duyurmasının ardından şimdi de gözaltındaki kişilerin bir bölümüne güvenlik güçleri tarafından işkence edildiği iddia edildi.

7 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz hafta başlayan gözaltı dalgasından sonra dün gerçekleşen ve 208 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonları kapsamında 7 kişi serbest bırakılmıştı.

GÜVENLLİK GÜÇLERİ İŞKENCE YAPIYOR İDDİASI

Bugün de Orta Doğu merkezli Middle East Eye haber sitesinde yer alan habere göre,Suudi Arabistan'da gözaltında bulunan 201 kişiden bir bölümünün güvenlik güçleri tarafından işkence gördüğü iddia edildi.

Üst düzey yetkililerden bazılarının gözaltılar esnasında işkence gördüğü iddiasına yer verilen haberde, Suudi yetkililer tarafından açıklanan rakamın çok üstünde gözaltılar olduğu ancak kamuoyuna açıklanan rakamın oldukça düşük olduğu belirtildi.

İŞKENCE GÖRENLER HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

İşkence gördüğü belirtilen bazı üst düzey yetkililerin bir süre hastanede tedavi gördüğü iddia edilirken bazı üst düzey yetkililerin banka hesaplarının detaylarını açıklamak için şiddete maruz kaldığı belirtildi.

100 MİLYAR DOLAR KÖTÜYE KULLANILDI

Suudi Arabistan Başsavcısı, geçtiğimiz gün son yıllarda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla 100 milyar doların kötüye kullanıldığı söylemişti.

Başsavcı Şeyp Saud el Mojeb, geçen Cumartesi günü başlayan yolsuzluk operasyonlarında 201 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını belirtmiş, gözaltındakiler arasında üst düzey prensler, bakanlar ve nüfuzlu işadamlarının bulunduğu belirtilmişti.

"BU SUÇTAKİ KANITLAR ÇOK GÜÇLÜ"

Şeyh Mojeb "Bu suçtaki kanıtlar çok güçlü" derken, ülkedeki normal ticari faaliyetlerin operasyonlardan etkilenmediğini ve sadece kişisel banka hesaplarının dondurulduğunu vurgulamıştı.

Şeyh Saud el Mojeb, 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın başkanlığında yeni kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komitesinin "hızla yol aldığını" kaydetmiş, Başsavcı "Ortaya çıkartılan yolsuzluk faaliyetlerinin potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların geçtiğimiz birkaç onyılda sistamatik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz" demişti.

MUHAMMED BİN SALMAN KRAL OLACAK İDDİASI

Suudi Arabistan resmi televizyonu El Arabiya'nın attığı iddia edilen bir tweette, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kısa süre sonra Kral olacağı belirtildi.

İran yayın organı Al-Manar'da yer alan habere göre devlet televizyonu El Arabiya'nın attığı iddia edilen tweette, planlanan törenin detaylarının kısa süre içinde paylaşılacağı açıklandı.

Al-Manar'ın Kraliyet ailesinin yakınında bulunan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kral Salman bin Abdulaziz'in sağlık sebeplerinden dolayı Krallıktan çekilerek oğlunu yeni kral olarak adlandıracağı belirtildi.