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Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü

Orta Amerika ülkelerini vuran tropik fırtına Nate, en az 22 kişinin ölümüne neden oldu

Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü

Orta Amerika ülkelerini vuran tropik fırtına Nate, en az 22 kişinin ölümüne neden oldu

06 Ekim 2017 Cuma 10:40
Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü
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ORTA Amerika’nın Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador ülkelerini vuran tropik fırtına, en az 22 kişinin ölümüne yol açtı. Şiddetli fırtınanın Meksika’nın Karayipler'deki tatil beldelerine ve ABD’nin Güney Kıyısına ilerlemesi bekleniyor.
Nikaragua’da 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin kayıp olduğu belirtilirken sel nedeniyle binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklandı.
Kosta Rika’daki acil hizmetler servisi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağmur nedeniyle 2’si çocuk en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin kayıp olduğunu ve 7 bin kişinin evlerinden tahliye edilerek kamplara yerleştirildiği belirtildi. Kosta Rika hükümeti, ülkede olağan üstü hal ilan etti.
Honduras’da nehirde çıkan şiddetli dalga nedeniyle 2 gencin boğulduğu, El Salvador’da ise fırtınanın yol açtığı toprak kaymasında bir kişinin öldüğü bir kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), fırtınanın Meksika Körfezi üzerinde kasırgaya dönüşebileceğini belirtti. 

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