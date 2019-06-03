Ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti! Ölüler var

Sudan ordusunun, başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Ordu darbe karşıtı göstericilere müdahale etti! Ölüler var
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SUDAN Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin  sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Bakanlık çevresinde kamp kuran darbe  karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu belirtildi.
Sudan Doktorlar Komitesi de ordunun göstericilere müdahalesi sonucu 5  kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
 
Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında  eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından  sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından  makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye  başladığını aktardı.
 
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan  gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına  dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30  yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
 
Ordunun yönetimine gelmesinin ardından sivil yönetime geçiş için eylem  yapan protestocular geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair ordu  yönetimiyle müzakere yürütüyordu.
 

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