'Orayı onlarca kez vuırduk' itirafı

NETANYAHU kapalı kapılar ardından, "Putin'e söyledim, eğer onları (İran) Hezbollah'a silah transferi yaparken görürsek, onlara zarar vereceğiz. Ve bunu onlarca kez yaptık" dedi. Habere göre, Netanyahu'nun yaptığı gizli konuşma yanlışlıkla başka bir bölümde bulunan muhabirlerin kulaklığına yansıdı. Netanyahu'nun 'itirafına' neden olan teknik arızanın birkaç dakika sonra düzeltildiği ifade edildi. İsrail, Rusya ve ABD tarafından Suriye'nin güneybatısında ilan edilen ateşkese karşı çıkıyor. İsrail'in ateşkese karşı çıkma gerekçesi ise Lübnan Hizbullahı ve Şii milislerin bölgede daha aktif hale gelecek imkânı bulmalarından duyulan çekince.