Operasyon öncesi sıcak gelişme! Çekilen ABD’li asker sayısını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını duyurdu.
DÜNYA 08.10.2019, 09:59
TRUMP, üst düzey askeri yetkililerle Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin basına açık kısmında, gazetecilere Suriye kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'de gereğinden uzun kaldığını belirten Trump, "Söz konusu bölgede (Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölge) 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı." ifadesini kullandı.
"ABD, DEAŞ'LILARI VE AİLELERİNİ ELLERİNDE TUTAMAZ"
Trump, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ'lıları ve bu kişilerin ailelerini uzun süre ellerinde tutamayacaklarını vurgulayarak, "Ancak aynı zamanda, Avrupa ülkelerine güvenmeliyiz. DEAŞ savaşçılarına göz kulak olmaları için İran, Irak, Türkiye, Suriye, Rusya ve diğer bazı ülkelere güvenmeliyiz." mesajını verdi.
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