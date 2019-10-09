Operasyon hazırlıkları sürerken İran’dan yeni açıklama geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce hudutları ve bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik yeni harekat için de hazırlıkları sürdürüyor. Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken dün operasyona karşı çıkan İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN PEŞİ SIRA AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele almıştı. Zarif, görüşmede askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurgulamıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip" dedi.

İRAN'DAN TATBİKAT

Ayrıca İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı. İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi. Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.