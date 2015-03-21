Onlarca metre yüksekten ölüme düştü

21 Mart 2015 Cumartesi 14:55
Rusya’da onlarca metrelik bir vince tırmanan şahıs, yürümeye çalıştığı esnada dengesini kaybediyor. Tutunmaya çalışırken kendini havada bulan adam, saniyeler sonra yere çakılıyor. Düştüğü yerde hayatını kaybeden talihsiz şahsın o anları ise bir amatör kameraya yansıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 21.03.2015 13:56