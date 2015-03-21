Onlarca metre yüksekten ölüme düştü

Rusya’da onlarca metrelik bir vince tırmanan şahıs, yürümeye çalıştığı esnada dengesini kaybediyor. Tutunmaya çalışırken kendini havada bulan adam, saniyeler sonra yere çakılıyor. Düştüğü yerde hayatını kaybeden talihsiz şahsın o anları ise bir amatör kameraya yansıyor.