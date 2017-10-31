Onlarca ahtapot bir anda sahili bastı

GEÇTİĞİMİZ Cuma gecesi, Galler'in Newquay şehrinde onlarca ahtapot sahile çıktı.

ÇOĞU ÖLDÜ

SeaMor Yunus İzleme Turlarının sahibi Brett Stones, yaklaşık 20 adet ahtapotun denizden sahile çıktıklarını söyledi. Sahile çıkan ahtapotları denize geri göndermeye çalışan Stones, birçoğunun denize ulaşamadan öldüğünü söyledi.

DALGA VE FIRTINA YÜZÜNDEN OLABİLİR

Stones yerel basına yaptığı açıklamada, "Denizden çıkıp sürünerek sahilde ilerliyorlardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu duruma neyin sebep olduğunu bilmiyoruz; ancak, son günlerde deniz oldukça dalgalı, bu yüzden kıyıya çıkmış olabilirler" dedi.

Bazı uzmanlar ahtapotların kıyıya çıkma sebeplerinin İrlanda Denizi'ndeki fırtınalar olabileceğini söylüyor. Ulusal Denizcilik Akvaryumu küratörü James Wright konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, kıyıya çıkan ahtapot sayılarının "oldukça garip" olduğunu ve ahtapotların bir sorunu olabileceğini söyledi.

Wright, "Ahtapotların bu ilginç davranışları sergilediği yerler, Ophelia ve Brian fırtınalarının en şiddetli olduğu yerlerle aynı. Fırtınalar, ahtapotları etkilemiş olabilir" dedi.