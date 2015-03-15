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Önce saldırdılar sonra diri diri yaktılar

Pakistan'ın Lahor kentinde iki kilise yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Patlamaların ardından olay yerinde toplanan öfkeli bir kalabalık saldırıyla bağlantılı olduklarını düşündükleri iki kişiye saldırdı. Kalabalık bir kişiyi diri diri yakarken, diğerini linç etti

Önce saldırdılar sonra diri diri yaktılar

Pakistan'ın Lahor kentinde iki kilise yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Patlamaların ardından olay yerinde toplanan öfkeli bir kalabalık saldırıyla bağlantılı olduklarını düşündükleri iki kişiye saldırdı. Kalabalık bir kişiyi diri diri yakarken, diğerini linç etti

15 Mart 2015 Pazar 15:45
Önce saldırdılar sonra diri diri yaktılar
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Yetkililerin verdiği bilgiye göre Hristiyan mahallesinde meydana gelen saldırılarda en az 50 kişi de yaralandı. Yerel medya bombaların kiliselerin kapısında patlatıldığını bildiriyor. Şehrin Yuhanabad isimli bölgesindeki patlamalar yoğun bir saatte, birçok insan Pazar ayini için kiliselere geldiğinde gerçekleşti. Pakistan Talibanı'nın bir kolu olan Cematül Ahrar isimli grup saldırıyı üstlendi. Grubun iki intihar bombacısının saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. Görgü tanıkları da intihar bombacıları olduğunu söylerken, yetkililer bunu henüz doğrulamadı. Amir Mesih isimli bir görgü tanığı kiliselerin biri yakınlarında bir patlama duyduğunu ve hemen olay yerine koştuğunu anlattı. "Güvenlik görevlisini kiliseye girmeye çalışan bir adamla itişirken gördüm" diyen Mesih, adamın kiliseye giremeyerek kendisini dışarda patlattığını söyledi.
Olay yerinde linç
Patlamaların ardından olay yerinde toplanan öfkeli bir kalabalık saldırıyla bağlantılı olduklarını düşündükleri iki kişiye saldırdı. Genel Müfettiş Yardımcısı Haydar Eşref, kalabalığın bir kişiyi yaktığını, bir diğerini ise linç etmeye çalıştığını söyledi.Pakistan'ın ezici çoğunluğu Müslüman olan nüfusunun sadece yüzde 2'sini Hristiyanlar oluşturuyor. 2013 yılında Peşavar'da bir kilisede meydana gelen bombalı saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetmişti.

(Kaynak: BBC Türkçe)
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Son Güncelleme: 15.03.2015 14:46
Anahtar Kelimeler:
SaldırıYakmakOlayDünyaPakistanLinç
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