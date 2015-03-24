Önce öldürdü sonra mikrodalgada...

Çin’in Hong Kong kentinde yaşanan korkunç olayda 31 yaşındaki Henry Chau Hoi-lueng, annesi Siu Yuet-yee (63) ve babası Chau Wing-ki’yi (65) öldürdü. Hoi-lueng’in, anne babasını öldürdükten sonra kemiklerinden ayırdığı bedenini mikrodalgada pişirdiği bildirildi. Olayla ilgili görülen davada, 9 jüri üyesi anne ve babasını katleden Henry Chau Hoi-lueng’e ömür boyu hapis cezası verdi.

Yargıç Michael Stuart-Moore görülen davanın ardından yaptığı açıklamada, hayatında başarısız olan Henry Chau’yu oldukça tehlikeli olarak tanımlayarak, Chau’nun problemleri nedeniyle kendisi hariç herkesi suçladığını ifade etti. Mahkemede verilen ifadelere göre, anne Siu Yuet-yee ve baba Chau Wing-ki öldürülmeden önce, oğulları Henry Chau’nun yeni evini görmeye gittiği bildirildi. Anne ve babanın ortadan kaybolmasının ardından, durumdan şüphe duyan en büyük oğulları Chau Hoi-ying’in duruma dikkat çekmek istediği ancak Henry Chau’nun anne ve babasının Çin’in merkezine tatile gittiklerini söylediği bildirildi.

İkna olmayan çiftin büyük oğulları Chau Hoi-ying, polise giderek ailesinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

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