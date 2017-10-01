Onaylanan yasa ile ilk eşcinsel nikahlar, peşi sıra kıyıldı

ALMANYA'DA bugün ilk eşcinsel nkahlar kıyıldı.
HAZİRAN AYINDA ONAYLANMIŞTI
Almanya Meclisinde geçtiğimiz Haziran ayında onaylanan eşcinsel evlilik yasası bugün 1 Ekim Pazar gününden itibaren resmen uygulanmaya başlandı.
1 GÜNDE 30'DAN FAZLA NİKAH KIYILDI
Berlin, Hamburg, Hannover gibi çok sayıda belediyelerin evlendirme daireleri bugün mesai yaptı. Pazar günü öğlen vakitlerinde Almanya genelinde 30 'dan fazla eşcinsel evlilik kıyıldı.
Eşcinsel evliliklerin sayısın önümüzdeki haftadan itibaren yükselmesi bekleniyor
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