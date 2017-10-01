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Onaylanan yasa ile ilk eşcinsel nikahlar, peşi sıra kıyıldı

Almanya'da Haziran ayında onaylanan eşcinsel evlilik yasası bugün resmen uygulanmaya başladı. İlk günden nikahlar art arda kıyıldı

Onaylanan yasa ile ilk eşcinsel nikahlar, peşi sıra kıyıldı

Almanya'da Haziran ayında onaylanan eşcinsel evlilik yasası bugün resmen uygulanmaya başladı. İlk günden nikahlar art arda kıyıldı

01 Ekim 2017 Pazar 17:56
Onaylanan yasa ile ilk eşcinsel nikahlar, peşi sıra kıyıldı
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ALMANYA'DA bugün ilk eşcinsel nkahlar kıyıldı.

HAZİRAN AYINDA ONAYLANMIŞTI

Almanya Meclisinde geçtiğimiz Haziran ayında onaylanan eşcinsel evlilik yasası bugün 1 Ekim Pazar gününden itibaren resmen uygulanmaya başlandı.
1 GÜNDE 30'DAN FAZLA NİKAH KIYILDI

Berlin, Hamburg,  Hannover gibi çok sayıda belediyelerin evlendirme daireleri bugün mesai yaptı. Pazar günü öğlen vakitlerinde  Almanya genelinde 30 'dan fazla eşcinsel evlilik kıyıldı.

Eşcinsel evliliklerin sayısın önümüzdeki haftadan itibaren yükselmesi bekleniyor

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEşcinsel Evlilik
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