Ölümden kıl payı kurtuldu! Böyle şaka görülmedi

KALDIRIMDA yürüyen genç kadınlardan biri, diğerine omuz attı. Bunu yaptığı sırada yanından bir otobüs geçiyordu. Genç kadın darbenin etkisiyle yere düşerken, otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Olayın ardından yerden kalkan kız ve arkadaşı ise hem büyük bir şaşkınlıkla hem de mutlulukla birbirine sarıldı.