Ölümden kıl payı kurtulanlar, camideki kabus anlarını anlattı

YENİ Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi de yaralandı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Silahlı saldırıdan kıl payı kurtulanlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Yeni Zelanda'daki silahlı saldırıdankurtulanlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Görgü tanıklarının açıklamaları şöyle:

"CAMİDEN EN SON BEN ÇIKTIM"

Görgü tanığı Ramzan Ali şu şekilde konuştu: "İmam cuma vakti vaaz veriyordu. Saat 13.42 gibiydi ve ateş açıldı. Saldırgan içeri girdi, özel bir amaçla vuruyordu. Ben onu görmedim çünkü yere eğilip sıranın altına saklanmıştım. Başımı kaldırırsam vurulurum diye düşündüm. Hayatta kalmayı diledim. Saldırı bittikten sonra camiden en son ben çıktım. Kapıda çok sayıda cansız beden vardı."

ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Mohamed Jama, dehşet anlarını şu sözlerle özetledi: "Saat 13.40'tı. Bahçe kapısıdan girdi, bir kişiyi geçti. Bir kişiyi vurdu 160 metrede. Kaskı ve gözlükleri vardı. Askeri bir kıyafeti ve silahı vardı. Makineli tüfek... Bir silahı daha vardı ve mermileri. Yanımdan geçti, 'Hey ne yapıyorsun' dedim. Benimle konuşmadı. Bana uzun uzun baktı. Sonra da etrafa ateş etmeye başladı. Ben kaçtım, sonra içeri girdi bir bir herkesi vurdu. Kimi öldü, kimi yaralı."

"ODADA OTURUYORDUM..."

Farid Ahmed, kabus anlarını şu sözlerle aktardı: "Her şey ana odada başlamış olmalı. Çünkü saldırganın koridordan gelmiş olması gerek. Ben odada oturuyordum. Kimin vurduğunu görmedim ama bazı insanların kaçtığını, bazılarının kanlar içinde olduğunu, bazılarının topalladığını gördüm. İşte o zaman durumun ciddiyetini anladım."