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Ölümcül hastalığı köpeği fark etti! Burnu gitti ama sağlığına kavuştu

İngiliz Jayne Hardman, köpeği sayesinde burnundaki ölüm hastalığı fark etti. Burnu alınan kadın hayatına protez burunla devam ediyor

Ölümcül hastalığı köpeği fark etti! Burnu gitti ama sağlığına kavuştu

İngiliz Jayne Hardman, köpeği sayesinde burnundaki ölüm hastalığı fark etti. Burnu alınan kadın hayatına protez burunla devam ediyor

05 Nisan 2018 Perşembe 12:15
Ölümcül hastalığı köpeği fark etti! Burnu gitti ama sağlığına kavuştu
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NADİR görülen ve potansiyel olarak ölümcül olan bir oto-immün hastalığa yakalanan İngiliz kadın burnunu kaybetti. Protez burnunu gece yatarken çıkaran Jayne Hardman, hastalığını köpeği sayesinde fark etti.

TEK SORUN HAPŞIRMAK

48 yaşınaki kadın her gece burnunu çıkarıp temizliyor, yaz aylarında ise teni bronzlaştığı için başka bir burna geçiyor. Tek sorunun hapşırmak olduğunu söyleyen kadın, burnunu tutmazsa fırlayıp düşme ihtimali olduğundan bahsediyor.

KÖPEĞİ FARK ETMİŞ

Köpeğinin burnuna atlayıp yaralamasından sonra doktora giden kadının hastalığı tesadüfen ortaya çıkmış. Köpeğin hastalığı hissettiğini söyleyen Jayne, sürekli burnu ile ilgilenen ve sonunda onu ısırıp kadının alarma geçmesini sağlamış. 2014'te İngiltere'nin en iyi burun cerrahlarından biri olan David Roberts, Londra'daki Guys ve St Thomas Hastanesinde, Jayne'in burnundaki dokuya saldıran granülomatozis olduğunu fark etmiş.

DURUMU UMURSAMIYOR

Suratına burun protezini tutması için mıknatıslar yerleştirilen kadın burunsuz olduğundan insanların ondan korktuğunu ama protezi taktığından kimsenin durumu fark etmediğini söylüyor. 2 yıl kemoterapi gördükten sonra burnunun kurtulmasının mümkün olmadığını öğrendiğinde oldukça üzülen Jayne artık bu duruma alıştığını ve umursamadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İngilizJayne Hardman
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