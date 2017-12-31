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Ölüm yanından geçip gitti, umursamadı bile

ABD'nin Teksas eyaletinde ölümün bir yayayı adeta teğet geçtiği anlar, kameraya yansıdı

Ölüm yanından geçip gitti, umursamadı bile

ABD'nin Teksas eyaletinde ölümün bir yayayı adeta teğet geçtiği anlar, kameraya yansıdı

31 Aralık 2017 Pazar 15:21
Ölüm yanından geçip gitti, umursamadı bile
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TEKSAS'TA yağış nedeniyle ıslanana zeminde kontrolü yitirilen bir cip, yoldan çıktı. Savrulan araç kaldırımda yürümekte olan yayayı da adeta sıyırdı.

ÇOK DA UMURSAMADI

Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yayanın atlattığı büyük tehlikeye rağmen soğukkanlılığını koruması dikkat çekti.

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Merika Birleşik DevletleriTeksasDünya
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