Ölüm yanından geçip gitti, umursamadı bile

Tüm yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yayanın atlattığı büyük tehlikeye rağmen soğukkanlılığını koruması dikkat çekti.

ÇOK DA UMURSAMADI

TEKSAS 'TA yağış nedeniyle ıslanana zeminde kontrolü yitirilen bir cip, yoldan çıktı. Savrulan araç kaldırımda yürümekte olan yayayı da adeta sıyırdı.

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