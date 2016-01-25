Ölüm teğet geçti ama…

MALEZYA'DA bir viyadükte otomobili arızalanan adam, aracının arkasına geçti ve diğer sürücüleri olası bir kazaya karşı uyarmaya başladı. Uyarıları dikkate alan sürücüler diğer şeritlerden ilerlerken, bir sürücü ise oldukça dalgındı. Süratle gelen otomobil, adamı adeta teğet geçerken, arıza yapan araca çarpmaktan ise kurtulamadı.