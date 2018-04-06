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Ölüm kapsülü! İntihar makinesi dünyayı karıştırdı

Ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen Hollandalı ölüm doktoru Philip Nietsckhe'nin eseri sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez kapsül, tartışma yarattı

Ölüm kapsülü! İntihar makinesi dünyayı karıştırdı

Ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen Hollandalı ölüm doktoru Philip Nietsckhe'nin eseri sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez kapsül, tartışma yarattı

06 Nisan 2018 Cuma 17:53
Ölüm kapsülü! İntihar makinesi dünyayı karıştırdı
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HOLLANDA'NIN Amsterdam kentinde gelecek hafta başlayacak cenaze işleri fuarında ilk kez sergilenecek "intihar makinası" sayesinde ziyaretçiler, ölümü aşama aşama deneyimleyebilecek. Yardım kuruluşları ise "makinanın" halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor.

İNTİHAR MAKİNESİ GERÇEK OLDU

 Ötanazi yanlısı görüşleriyle bilinen ve "ölüm doktoru" olarak adlandırılan Avustralyalı Philip Nietsckhe'nin gündeme getirdiği "intihar makinası", Hollanda'da gerçeğe dönüştürüldü.


DÜĞMEYE BASMAK YETERLİ

"Sarco" adı verilen intihar makinası, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu, sıvı nitrojen ile çalışan hava geçirmez bir kapsülden oluşuyor.

İçine girip yatan kullanıcının gaz akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla çalışmaya başlıyor.

Salınan gaz içerideki kişinin birkaç dakika sonra uyumasını sağlıyor.

ÖLÜM KAPSÜLÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Ölüm kapsülü, ilk kez Amsterdam'da halkın karşısına çıkacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle yaşamı sonlandırmanın nasıl bir şey olduğunu görebilecekler.

SON MANZARASINI SEÇEBİLECEK

Kapsüle girip, sandalyeye uzanan kişi, ölmeden önce en son görmek istediği manzarayı seçebilecek. Ölüm yerinin İsviçre Alpleri mi ya da deniz kenarında bir yer mi olacağına, kullanıcı karar verecek.

Ziyaretçiler intihar düğmesine bastığı an, sanal gerçeklik gözlüğünün görüntüsü yavaşça siyaha dönecek.
"HALKA AÇIK FUARDA SERGİLENMEMELİ"

Philip Nitschke, Hollanda'da yayımlanan Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, "Niyetimiz bunu korkutucu bir deneyim haline getirmek değil. Şık bir tarza dönüştürmek" dedi.

Ancak Hollanda'daki yardım kuruluşları, intihar makinasının halka açık fuarda sergilenmesine karşı çıkıyor.

113 İntiharı Önleme Vakfı sözcüsü Anke Wammes, bunun hoş bir durum olmadığını düşünüyor.

Sözcüye göre, makinanın halka açık bir fuarda sergilenmesi intiharı normalleştirecek ve yaşama isteği eşiğinin düşmesine neden olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ötanaziÖLÜM KAPSÜLÜİNTİHAR MAKİNESİ
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