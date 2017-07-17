Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ölülerini gömmek yerine ormana bırakıyorlar!

Bali'de yer alan Trunyan köyü, Bali insanlarının aksine ölülerini gömmek ya da yakmak yerine bambu kafeslere koyup çürütüyor

Ölülerini gömmek yerine ormana bırakıyorlar!

Bali'de yer alan Trunyan köyü, Bali insanlarının aksine ölülerini gömmek ya da yakmak yerine bambu kafeslere koyup çürütüyor

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
Ölülerini gömmek yerine ormana bırakıyorlar!
banner404

KÖY halkı aralarından biri öldüğünde onu bambudan yaptıkları kafeslere koyup çürümeye bırakıyorlar.
Bambu kafeslerinin içine konan vücutlar, iskeletten ayrıldıktan sonra çıkarılıp, kafatasları ve diğer kemikler bir orman içerisinde kutsal kabul ettikleri alana yığılıyor.
Bali volkanlarının eteklerinde, Trunyan adındaki bir dağ köyünde ölen kişilerin cesetleri boğucu Endonezya sıcağı altında parçalandıktan sonra kutsal olarak kabul ettikleri bir ağacın altına yerleştiriliyor.
Ancak bu hakka sadece evli olanlar sahip olabiliyor. Bekar olanlarsa gömülüyor.
Ölen kişiler önce yağmur suyu ile temizleniyor daha sonra kafatasları bir bezle sarılıyor.
Cesedin bırakılacağı alana ise sadece erkeklerin girmesine izin veriliyor. Eğer kadınlar girmeye kalkarsa köyde deprem ya da volkanik patlama olacağına inanılıyor.
Bambu kafesleri, çürümenin kokusunu etkisiz hale getirdiği söylenen hoş bir koku veren Taru Menyan adındaki ağacın altında yer alıyor.


Bütün kafesler cesetlerle dolduğunda, en uzun duran kişi alanda yer açmak için çıkarılır ve başka bir ceset yığınının üzerine yerleştirilir.
Bu törene kurutulmuş muz kabuklarını giymiş genç erkekler katılıyor.
Ardından kendilerini 'arındırmak' için 42 günü karantina altında geçiriyorlar.


Brutuk adı verilen tören, öğleden sonra başlayıp saat 5 civarında bitiyor, ard arda üç gün boyunca sürüyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ÖlüGömmekOrmanBali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim