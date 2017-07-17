Ölülerini gömmek yerine ormana bırakıyorlar!

KÖY halkı aralarından biri öldüğünde onu bambudan yaptıkları kafeslere koyup çürümeye bırakıyorlar.

Bambu kafeslerinin içine konan vücutlar, iskeletten ayrıldıktan sonra çıkarılıp, kafatasları ve diğer kemikler bir orman içerisinde kutsal kabul ettikleri alana yığılıyor.

Bali volkanlarının eteklerinde, Trunyan adındaki bir dağ köyünde ölen kişilerin cesetleri boğucu Endonezya sıcağı altında parçalandıktan sonra kutsal olarak kabul ettikleri bir ağacın altına yerleştiriliyor.

Ancak bu hakka sadece evli olanlar sahip olabiliyor. Bekar olanlarsa gömülüyor.

Ölen kişiler önce yağmur suyu ile temizleniyor daha sonra kafatasları bir bezle sarılıyor.

Cesedin bırakılacağı alana ise sadece erkeklerin girmesine izin veriliyor. Eğer kadınlar girmeye kalkarsa köyde deprem ya da volkanik patlama olacağına inanılıyor.

Bambu kafesleri, çürümenin kokusunu etkisiz hale getirdiği söylenen hoş bir koku veren Taru Menyan adındaki ağacın altında yer alıyor.



Bütün kafesler cesetlerle dolduğunda, en uzun duran kişi alanda yer açmak için çıkarılır ve başka bir ceset yığınının üzerine yerleştirilir.

Bu törene kurutulmuş muz kabuklarını giymiş genç erkekler katılıyor.

Ardından kendilerini 'arındırmak' için 42 günü karantina altında geçiriyorlar.



Brutuk adı verilen tören, öğleden sonra başlayıp saat 5 civarında bitiyor, ard arda üç gün boyunca sürüyor.

