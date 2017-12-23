Ölü sayısı 180'e yükseldi!

FİLİPİNLER'DE etkili olan Tembin (Vinta) kasırgasının yol açtığı toprak kayması ve sel nedeniyle 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin halen kayıp olduğu bildirildi. Afet ajansı yetkilisi Manuel Luis Ochotorena yaptığı açıklamada, “Gelgit nedeniyle sel suları hızla yükseldiği için birçok kişi denize süpürüldü. Yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Basit bir fırtına olduğunu düşündüler ama çok fazla yağmur yağdı” dedi.
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