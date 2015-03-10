Ölmek üzere olan hastalarla bakın ne yaptı

TATİANA Kulikova adlı 25 yaşındaki hemşire, ambulansa alınan ve ölmekte olan hastaların başında çirkin el hareketleriyle çektiği selfieleri internette yayınlarken, altlarına da “İşimden nefret ediyorum” diye notlar düşüyordu. Kirov Belediyesi görüntülerin ortaya çıkmasından sonra hiçbir şey olmamış gibi hemşirenin işine devam etmesine izin verdi. Ancak medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından yükselen tepkiler üzerine hemşire işinden atıldı.



