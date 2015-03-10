Ölmek üzere olan hastalarla bakın ne yaptı

TATİANA Kulikova adlı 25 yaşındaki hemşire, ambulansa alınan ve ölmekte olan hastaların başında çirkin el hareketleriyle çektiği selfieleri internette yayınlarken, altlarına da “İşimden nefret ediyorum” diye notlar düşüyordu. Kirov Belediyesi görüntülerin ortaya çıkmasından sonra hiçbir şey olmamış gibi hemşirenin işine devam etmesine izin verdi. Ancak medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından yükselen tepkiler üzerine hemşire işinden atıldı.
Kaynak: DHA
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 10.03.2015 11:59