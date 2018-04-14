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Olimpiyatlara giden sporcuların hepsi firar etti

Avustralya'da düzenlenen Commonwealth Oyunlarına katılan 13 Afrikalı sporcu, ayrıldıkları olimpiyat köyüne dönmedi. Sporcuların sığınma başvurusu yapması bekleniyor

Olimpiyatlara giden sporcuların hepsi firar etti

Avustralya'da düzenlenen Commonwealth Oyunlarına katılan 13 Afrikalı sporcu, ayrıldıkları olimpiyat köyüne dönmedi. Sporcuların sığınma başvurusu yapması bekleniyor

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
Olimpiyatlara giden sporcuların hepsi firar etti
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 AVUSTURALYA'NIN Gold Coast kentinde yarın sona erecek Commonwealth Oyunları'na katılan sporcuların kaldığı köyden "firar" ettiği belirtilen Kamerunlu 8 sporcunun ardından, Afrikalı beş atletin tesislere geri dönmediği bildirildi.

Commonwealth Oyunları Federasyonu Müdürü David Grevemberg, Sierra Leoneli üç, Uganda ve Ruandalı birer atletin izinsiz ayrıldıkları tesislere geri dönmemesi ile firari sporcu sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Commonwealth Oyunları'na katılan sporcuların kaldığı köyden izinsiz olarak ayrılan ve geri dönmeyen Kamerunlu 5'i boksör, 3'ü halterci 8 sporcu ile başlayan firar olaylarının, Sierra Leoneli çift erkekler squash oyuncularının Hindistan'a karşı oynayacakları maça çıkmaması üzerine devam ettiği görüldü.

AYRILDIKLARI TESİSLERE DÖNMEDİLER

Sporcuların kaldığı köyde yapılan araştırmada, Sierra Leoneli üç, Uganda ve Ruandalı birer atletin ayrıldıkları tesislere geri dönmedikleri tespit edildi.

Durumu Avustralya Göç Bakanlığına bildiren yetkililer, kayıp atletlerin daha önce firar ettiği bildirilen Kamerunlu 8 sporcu ile birlikte polis tarafından arandığını duyurdu.

KOMİTE ÇAĞRI YAPTI: KÖYE DÖNÜN

Tüm sporcuların 15 Mayıs'a kadar Avustralya vizesi bulunduğunu, zamanında dönmeleri durumunda yasaları çiğnemeyeceklerini sadece oyunların kurallarını ihlal etmiş olacaklarını belirten Commonwealth Oyunları Komitesi yetkilileri, sporculara köye dönmeleri çağrısını yaptı.

Öte yandan konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Peter Dutton ise kayıp atletlerin yakalandıkları an en kısa sürede sınır dışı edileceklerini bildirdi.

SPORCULAR SIĞINMA BAŞVURUSU YAPABİLİR

Avustralya Mülteci Konseyi Üst Yöneticisi Paul Power, söz konusu sporcuların kendi ülkelerindeki insan hakları sorunları nedeniyle Avustralya'dan sığınma talebinde bulunabileceklerini söyledi.

Mülteci tanımının yasalarda "siyasi, dini inancı, ya da etnik kökeni nedeniyle zulüm korkusu yaşayan kişiler" olarak tanımlandığını hatırlatan Power, bu yüzden başvuruların olumlu sonuçlanabilmesi için atletlerin bireysel şartlarının önemli olduğunu ifade etti.

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