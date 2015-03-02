Öldürülen siviller için “kan parası”

ALMANYA'DA yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesinin The İntercept internet sitesindeki habere göre, ABD Agfanistan’da ölen her sivil için ortalama 3 bin 426 dolar ödüyor. Aynı haberde İngiltere Savunma Bakanlığı’nın öldürülen 186 sivil Afgan için ortalama 3 bin Sterlin (yaklaşık 4 bin 500 dolar) ödediği de belirtiliyor.

8 ÖLÜ KOYUN İÇİN 1799 DOLAR

Hasarlara ödenen tazminatın insan hayatından çok daha yüksek olduğu Afganistan’da, ABD yanan bir ev için 20 bin dolar, hasar gören 1 kamyon için 14 bin 756 dolar, 8 ölü koyun için ise 1799 dolar tazminat öderken, ölen sivil her bir Afgan için ortalama 3 bin 426 dolar değer biçti.

AYDA 4 BİN DOLAR, ÇOCUKLAR İÇİN 2 BİN 400 DOLAR

The İntercept tarafından açıklanan verilerde, ABD yönetiminin el arabası üzerinde hasar gören aynalar için 4 bin 57 dolar tazminat öderken, Amerikan operasyonunda ölen bir çocuk için 2 bin 414 Dolar acı parası ödediği, zırhlı bir araç tarafından ayakları ezilen bir çocuğun ailesine ise 11 bin dolar tazminat ödediği belirtiliyor.

YAPTIĞI İŞE GÖRE ÖLÜM TAZMİNATI

Gazetenin haberine göre, ABD tarafından ödenen tazminatın miktarı, ölen kişinin ne iş yaptığıyla da yakından ilgili. Örneğin ölen 28 yaşındaki bir doktora ödenen tazminat ölen bir çocuğa göre daha yüksek olurken, kız çocuklarına ödenen acı parası erkeklere göre daha az.

ALMANLAR 5 BİN DOLAR ÖDEMİŞ

Afganistan’da öldürülen siviller için Almanya’nın ise ortalama 5 bin dolar ödediği belirtiliyor. Habere göre, Almanlar da, hasar gören her bir araç için bir insana ödenenin iki katı tazminat ödemiş. Alman Savunma Bakanlığı verilerine göre, Almanya’nın Afganistan’da 1.1 milyon dolar tazminat ödediği hatırlatılıyor.

İNGİLİZLER İÇİN BİR AFGAN’IN DEĞERİ 4 BİN 500 DOLAR