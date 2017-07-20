Öldürdüğü adamı geri getirirken görüntülenen timsah tartışma yarattı

SYARIFUDDIN adındaki adam, Berau'da bir nehirde arkadaşlarıyla birlikte yüzerken, bir tuzlu su timsahı tarafından ölüme sürüklendi. Bedeni bulunamayan talihsiz adamın yakınlarının çaresizce yardım istediği büyücü, kara büyü yaparak Syarifuddin'in cesedini geri istedi. Bunun üzerine, timsahın kayıp adamın cesedini geri getirmesi şaşkınlık yarattı. Yakınları bu olayın kara büyüyle ilgili olduğunu iddia etti.

YERLİLER KARA BÜYÜ YAPTIRARAK KAYIP ADAMI GERİ İSTEDİ

Olay, Endonezya'da meydana geldi. 41 yaşındaki Syraifuddin isimli adam, arkadaşlarıyla birlikte Berau'da nehirde yüzdüğü sırada timsah saldırısına uğrayıp suyun altına çekildi. Yakınlarının anlattığına göre, aramalar sonuçsuz kalınca cesedin Lempake Nehri'nin sularına gömüldüğü kabul edildi. Köylüler, "timsah büyü sanatı" konusunda uzmanlaşmış yerel bir kara büyücüyle temas kurarak Syarifuddin'in hayatta kalması için büyü yaptırdı.

YIRTICI HAYVAN, CESEDİ YEMEDEN GERİ GETİRDİ

Olayın ertesi günü sabah saatlerinde, suda erkek cesedi taşıyan bir timsah belirdi. İncelemeler sonucu bu cesedin Syarifuddin olduğu belirlendi. Yırtıcı hayvanın, ağzında Syarifuddin'in çıplak cesediyle yüzdüğü anlar kameralara yansıdı. Yetişkin haliyle 5.2 metreye kadar ulaşabilen tuzlu su timsahının, yırtıcı bir hayvan olmasına rağmen zarar vermeden sürüklediği cesedi karaya kadar taşıdığı görülüyor.

NEHRE ÇIPLAK GİRENİN TİMSAH SALDIRISINA UĞRAYACAĞI EFSANESİ DOLAŞIYOR

Syarifuddin'in olaya tanık olan arkadaşı Andi Resmin, "Timsah tarafından yakalandığında suda sadece duruyordu ve yırtıcı hayvan onu boğarak götürdü" dedi. Yerel halktan olan Eet isimli bir şahıs ise, nehre çıplak girmenin timsah saldırısı ile sonuçlanacağına dair bir efsane olduğundan bahsetti:

"Efsaneye göre nehre çıplak giren insanlar kesinlikle timsah tarafından yenilir, kıyafetle girenlerin ise timsah yanına yaklaşamaz."

CESEDİN PARÇALANMAMIŞ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Cansız bedenine ulaşılan Syarifuddin'in sağ kaburgasının zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgilenen polis memuru Talisayan Faysal Hamid, o gece arama yapıldığını, bir sonuç alınamayınca yerlilerin büyücüyle irtibata geçtiğini, bunun üzerine ertesi sabah cesedin geri döndüğünü ifade etti. Polis memuru, cesedin parçalanmamış olduğuna dikkat çekerek timsahın Syarifuddin'i yememesinin ilginç olduğunu belirtti.