Öldü denilen IŞİD lideri Bağdadi yeniden ortaya çıktı

TERÖR örgütü IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı. Bağdadi'nin görüntülerde IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları 'selamladığı' öğrenildi. Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.

Görüntülerde, tüfeğinin yanında otururken konuşan Bağdadi "İslam'ın ve halkının haç ve halkına karşı savaşı uzun bir savaş" diyor. IŞİD'in son kalesi Bağuz'daki yenilgilerine ilişkin de konuşan Bağdadi, "Bağuz savaşı sona erdi ancak Hıristiyanların Müslüman topluma karşı vahşeti ve kötü niyetlerini de gösterdi" ifadelerini kullandı.

Guardian'ın haberine göre görüntüler, IŞİD'in savaştaki yenilgisini kabul etmek ve Bağdadi'nin hâlâ hayatta olduğunu göstermek için tasarlandı. Geçen yıl ağustos ayında Bağdadi'ye ait olduğu söylenen birkaç sesli mesaj yayınlamış ancak 5 yıldır hiçbir görüntünün olmaması Bağdadi'nin yaralanmış veya öldürülmüş olabileceği yönündeki iddiaları artırmıştı.