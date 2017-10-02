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Olaylı referandum! 844 yaralı...

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da dün gerçekleşen olaylı referandumdan yüzde 90,9 'evet' çıktı. Sokakların kan gölüne döndüğü referandumda 844 kişi yaralandı

Olaylı referandum! 844 yaralı...

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da dün gerçekleşen olaylı referandumdan yüzde 90,9 'evet' çıktı. Sokakların kan gölüne döndüğü referandumda 844 kişi yaralandı

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:46
Olaylı referandum! 844 yaralı...
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İSPANYA'NIN doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu.

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Sözcüsü Jordi Turull, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve Dışişleri Bakanı Raül Romeva, Barselona'da düzenledikleri basın toplantısında, yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumu sonuçlarını açıkladı.
Turull, "Referandum yapıldı, oy kullanıldı ve oylar sayıldı" ifadelerini kullandı.

Yüzde 90,9 evet dedi

Referandumda seçmenlerin yüzde 90,9'unun (2 milyon 20 bin 144) "evet", yüzde 7,87'sinin (176 bin 565) "hayır" oyu kullandığını belirten Turull, oyların yüzde 2,03'ünün (45 bin 586) boş, yüzde 0,89'unun da (20 bin 129) geçersiz sayıldığını aktardı.

844 kişi yaralandı

Referandum sırasında 2 bin 315 oy kullanma merkezinden yaklaşık 400'ünün güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kapatıldığına işaret eden Turull, "Kişisel ve maddi zararları tespit etmemiz gerekiyor. Bizim hükümet olarak saldırıya uğrayan 844 kişiye desteğimiz tam. Bunlardan 73'ü jandarma ve ulusal polise karşı suç duyurularını yaptı" diye konuştu.

Turull, İspanyol hükümetini ve güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştirerek, "olayların sorumlusunun merkezi hükümet ve ulusal polisin baskıları" olduğunu savundu.

Katalonya Başkan Yardımcısı Junqueras da "Katalonya demokrasiye ve oy kullanma hakkına sevdasını gösterdi ve bunu çok zor şartlarda göstermek zorunda kaldı. Dünya medyası, polisin oy kullanma hakkını kullanmak isteyen vatandaşları önlemek için nasıl güç uyguladığını gösterdi." dedi.

Junqueras, "Katalonya parlamentosu eğer böyle karar verirse, Katalonya yeni bir cumhuriyet olma hakkını kazandı." dedi.

Katalonya parlamentosunda kabul edilen ve tıpkı referandum kararı gibi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasalar gereği, referandumdan çıkan "evet" kararının Katalan parlamentosuna sunulmasından 48 saat sonra yerel parlamentonun, tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve İspanya'dan ayrılmak için merkezi hükümet ile müzakerelerin başlatıldığını açıklaması öngörülüyor.

İspanya hükümeti, referandumu tanımadığı için herhangi bir adımın atılması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaKatalonya
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