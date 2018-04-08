Olay yaratacak ifade: Hayvan Esad!

Kimyasal silah saldırısıyla aralarında kadın ve çocuklarında olduğu çok sayıda insanın ölümünden Esad'ı suçlu bulan Trump, 'büyük bir bedel ödeyecek' dedi.

Donald Trump Suriye'nin Doğu Guta'ya bağlı Duma ilçesinde 80'e ulaşan can kaybından İran ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i de sorumlu tuttu.

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