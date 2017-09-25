Okulların sadece yüzde 1’i açıldı

MEKSİKA'DA 7.1 büyüklüğünde meydana gelen ve yıkıma yol açan depremin üzerinden 6 gün geçti. Buna rağmen arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 318’e yükseldi. Bugün ülkede okulların açılması gerekiyordu ancak hükümet, deprem sonrası kontroller yapılmadı diyerek Meksiko City’deki okulların sadece yüzde 1’inin açılmasına izin verdi.
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