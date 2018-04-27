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Okulda facia! Bıçaklı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetti

Çin'in Şensi eyaletindeki ortaokula yapılan saldırıda 7 öğrenci öldü, 12 öğrenci yaralandı. Okulda çekilen fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı

Okulda facia! Bıçaklı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetti

Çin'in Şensi eyaletindeki ortaokula yapılan saldırıda 7 öğrenci öldü, 12 öğrenci yaralandı. Okulda çekilen fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı

27 Nisan 2018 Cuma 18:12
Okulda facia! Bıçaklı saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetti
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ÇİN'DE bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı katliama yol açtı. Saldırgan ortaokulda yedi öğrenciyi öldürdü. Yaralanan 12 öğrenci olay yerinden ambulanslarla hastanelere taşındı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı yerel saatle 18.10'da meydana geldi. Çinli yetkililer, saldırganın yakalandığını duyurdu.
FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Yakalanan saldırgan ve yaralı öğrencilerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı.

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