Okul servisi devrildi: 3 ölü

Pakistan’ın Shakargarh bölgesinde bu sabah farklı bölgelerden öğrencileri alan okul servisi, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Pakistanlı yetkililer tarafından kazanın ardından yapılan açıklamada, kazada 2 öğrencinin ve servis şoförünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 öğrencinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Hastane yetkilileri, yaralı öğrencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.