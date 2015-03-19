Okul servisi devrildi: 3 ölü

19 Mart 2015 Perşembe 11:42
Pakistan’ın Shakargarh bölgesinde bu sabah farklı bölgelerden öğrencileri alan okul servisi, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Pakistanlı yetkililer tarafından kazanın ardından yapılan açıklamada, kazada 2 öğrencinin ve servis şoförünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 öğrencinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Hastane yetkilileri, yaralı öğrencilerden 2’sinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:43