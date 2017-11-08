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Öğretmenler 'öğrenci şiddeti' nedeniyle iş bıraktı

O ülkede öğrenciler tarafından şiddet gördükleri gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

Öğretmenler 'öğrenci şiddeti' nedeniyle iş bıraktı

O ülkede öğrenciler tarafından şiddet gördükleri gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı

08 Kasım 2017 Çarşamba 19:56
Öğretmenler 'öğrenci şiddeti' nedeniyle iş bıraktı
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FAS'TA öğretmenler, öğrenciler tarafından şiddet gördükleri gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Milli Eğitim Birliği Sendikası ve Ulusal Eğitim Birliği Sendikası'ndan  yapılan yazılı açıklamada, "Okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara karşı  uygulanan şiddeti kınamak adına bir günlük iş bırakma kararı aldık." denildi.
Son zamanlarda eğitim kurumlarındaki şiddetin arttığına işaret edilen  açıklamada, bunun haricinde medyada da eğitimcilere yönelik manevi ve fiziksel  şiddet uygulandığı ifade edildi.
 
Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, geçen hafta yaptığı  açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Verzazat kentinde bir lise  öğretmeninin "öğrenciler tarafından şiddet gördüğü" gerekçesiyle savcılığa  başvurduğunu duyurmuştu.
 
Yerel basında yer alan haberlerde de Rabat ve Kenitra kentlerinde  öğretmenlerin kendilerine yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle yetkili  makamlara şikayette bulunduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenBırakma
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