Öğretmenler 'öğrenci şiddeti' nedeniyle iş bıraktı

FAS'TA öğretmenler, öğrenciler tarafından şiddet gördükleri gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Milli Eğitim Birliği Sendikası ve Ulusal Eğitim Birliği Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Okullarda öğretmenlere ve diğer çalışanlara karşı uygulanan şiddeti kınamak adına bir günlük iş bırakma kararı aldık." denildi.

Son zamanlarda eğitim kurumlarındaki şiddetin arttığına işaret edilen açıklamada, bunun haricinde medyada da eğitimcilere yönelik manevi ve fiziksel şiddet uygulandığı ifade edildi.



Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Verzazat kentinde bir lise öğretmeninin "öğrenciler tarafından şiddet gördüğü" gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu duyurmuştu.



Yerel basında yer alan haberlerde de Rabat ve Kenitra kentlerinde öğretmenlerin kendilerine yönelik şiddet uygulandığı gerekçesiyle yetkili makamlara şikayette bulunduğu belirtilmişti.