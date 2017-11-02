Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti

ANDREY Emelyannikov isimli Rus genç Moskova'da Sağlık ve Güvenlik öğretmenini vahşice öldürdü. Öğretmenini önce arkasından bıçaklayan genç ardındna boğazını kesti.

Eski bir ordu mensubu olan 44 yaşındaki adam yere yığılıp kaldı. Kanlar içine yatan öğretmeninin cesediyle selfie çeken Andrey Emelyannikov online olarak oynadığı bir oyun için görevini yerine getirdiğine inanıyordu.

18 yaşındaki gencin annesi oğullarının bilgisayar başından neredeyse hiç kalmadığını ancak böyle bir şey yapacağını asla düşünmediklerini söylüyor. Andrey'in bier arkadaşı da oldukça iyi biri olduğunu, espri anlayışı yüksek bir arkadaşı olduğunu anlatıyor.

3 çocuk babası öğretmen Sergei Danilov kendini savunmasına fırsat olmadan korkıunç bir şekilde öğrencisi tarafından öldürüldü.

Öğretmeninin yerde kan gölüne dönmüş halde cesediyle selfie çeken Andrey fotoğrafta ağzında bir kürdanla gülerek oldukça rahat bir şekilde poz veriyor.

Tüm bu olanlardan sonra ise genç kendini elektrikli testere ile öldürdü.