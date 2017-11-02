Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113259
ALTIN
156.940
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.0163
EURO
4.4518
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
Instagram ve WhatsApp, Snapchat'i ikiye katladı!
Instagram ve WhatsApp, Snapchat'i ikiye...
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara...
banner468

Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti

Rusya'da yaşanan olay internette oynanan gerçek hayata dair oyunların ne derece tehlikeli bir duruma ulaştığını gösterdi. 18 yaşındaki bir genç öğretmeninin boğazını keserek öldürdükten sonra selfie çekti. Ardından kendini de öldürdü

Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti

Rusya'da yaşanan olay internette oynanan gerçek hayata dair oyunların ne derece tehlikeli bir duruma ulaştığını gösterdi. 18 yaşındaki bir genç öğretmeninin boğazını keserek öldürdükten sonra selfie çekti. Ardından kendini de öldürdü

02 Kasım 2017 Perşembe 15:54
Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti
banner404

ANDREY Emelyannikov isimli Rus genç Moskova'da Sağlık ve Güvenlik öğretmenini vahşice öldürdü. Öğretmenini önce arkasından bıçaklayan genç ardındna boğazını kesti.

Eski bir ordu mensubu olan 44 yaşındaki adam yere yığılıp kaldı. Kanlar içine yatan öğretmeninin cesediyle selfie çeken Andrey Emelyannikov online olarak oynadığı bir oyun için görevini yerine getirdiğine inanıyordu.

18 yaşındaki gencin annesi oğullarının bilgisayar başından neredeyse hiç kalmadığını ancak böyle bir şey yapacağını asla düşünmediklerini söylüyor. Andrey'in bier arkadaşı da oldukça iyi biri olduğunu, espri anlayışı yüksek bir arkadaşı olduğunu anlatıyor. 
3 çocuk babası öğretmen Sergei Danilov kendini savunmasına fırsat olmadan korkıunç bir şekilde öğrencisi tarafından öldürüldü. 
Öğretmeninin yerde kan gölüne dönmüş halde cesediyle selfie çeken Andrey fotoğrafta ağzında bir kürdanla gülerek oldukça rahat bir şekilde poz veriyor. 

Tüm bu olanlardan sonra ise genç kendini elektrikli testere ile öldürdü. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
RusyaÖğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süpermarkete silahlı saldırı
Süpermarkete silahlı saldırı
8 kişiyi katleden teröristten akılalmaz istek: Odama DEAŞ bayrağı asın
8 kişiyi katleden teröristten akılalmaz istek: Odama DEAŞ bayrağı asın
Brezilya'da kendisini taciz eden sapığı, cadde ortasında göğüsleri ile dövdü!
Brezilya'da kendisini taciz eden sapığı, cadde ortasında göğüsleri ile dövdü!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim