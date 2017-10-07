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Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen hapse atıldı

İngiltere'de 23 yaşındaki Alice McBrearty isimli bir kadın öğretmenin 15 yaşındaki öğrencisi ile dört ay boyunca süren cinsel birlikteliği hapiste son buldu. Genç öğretmen 16 ay hapiste yatacak

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen hapse atıldı

İngiltere'de 23 yaşındaki Alice McBrearty isimli bir kadın öğretmenin 15 yaşındaki öğrencisi ile dört ay boyunca süren cinsel birlikteliği hapiste son buldu. Genç öğretmen 16 ay hapiste yatacak

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:17
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmen hapse atıldı
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ALICE McBrearty sosyal medyada arkadaş olduktan sonra 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki yaşamaya başladı.

İsmi açıklanmayan öğrencisine Facebook ve Instagram aracılığıyla ulaşan kadın öğretmen öğrencisine yemek ısmarlamayı teklif etti.

Kadın öğrencisine sürekli hediyeler alıyor, dışarda yemeğe götürüyordu.

Bir gün onu sınıfta öpen 23 yaşındaki Alice McBrearty ardından öğrencisini bir otele götürdü.Çift sınıfta, çocuğun ailesinin evinde, otelde arabada pek çok kez birlikte oldu.

Duruma daha fazla katlanamayan çocuğun babası Alice McBrearty’i şikayet edince her şey gün yüzüne çıktı.

Genç kadın yargılandığı mahkeme tarafından görevini kötüye kullanarak aralarında çocuk istismarının da olduğu 7 ayrı suçlamadan suçlu bulundu. Alice McBrearty 16 ay hapse mahkum edildi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciÖğretmen
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