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Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı

Amerika'da sosyal bilgiler öğretmeni kadın, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin, öğrencisine sürekli cinsel içerikli resimler attığı ortaya çıktı

Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı

Amerika'da sosyal bilgiler öğretmeni kadın, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin, öğrencisine sürekli cinsel içerikli resimler attığı ortaya çıktı

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:13
Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
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AMERİKA'nın Omaha şehrinde 25 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Amy Nowaczyk, 13 yaşındaki bir öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ve öğrencisi ile internet üzerinde cinsel içerikli sohbet yapıp soyunduğu gerekçesi ile çalıştığı okuldan atıldı ve tutuklandı.

ÖĞRENCİSİNE ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR ATTI

Öğretmenin incelenen sosyal medya hesabı ve telefon bilgilerinde, öğrencisine sürekli cinsel içerikli mesaj attığı ve çıplak fotoğraflar yolladığı ortaya çıktı.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Okul yönetimi, velilere mail atarak öğretmenin tutuklandığını bildirdi. Öğretmenin daha önce dans dersleri verdiği, nişanlı olduğu bir ay sonra da düğünün olacağı ve daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.

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