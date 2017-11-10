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Öğrencilerin üzerine araç sürüldü: 2'si ağır 3 yaralı

Toulouse kenti yakınlarında bir kişi aracını kasten yaya öğrencilerin üzerine sürdü: 2'si ağır 3 öğrenci yaralandı

Öğrencilerin üzerine araç sürüldü: 2'si ağır 3 yaralı

Toulouse kenti yakınlarında bir kişi aracını kasten yaya öğrencilerin üzerine sürdü: 2'si ağır 3 öğrenci yaralandı

10 Kasım 2017 Cuma 20:22
Öğrencilerin üzerine araç sürüldü: 2'si ağır 3 yaralı
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FRANSIZ medyasının iddialarına göre, Fransa'nın Toulouse kentinde bir şüpheli araç sürücüsü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine kasten arabasını sürdü. Saldırı sonrası 3 Çinli yaralanırken, öğrencilerden ikisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Fransız basını, polisin sürücünün aracını kasten öğrencilerin üzerine sürdüğünü iddia etmesine karşın, sürücünün daha önce herhangi bir adli kaydı olmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
FransaToulouse
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