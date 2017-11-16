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Öğrenciler, cinsel ilişki karşılığında özel ders alabilecek

Hollanda'da, tarafların karşılıklı rızaları ile özel ders karşılığı olan tutarı cinsel ilişki yoluyla ödeyebilmesi yasalaşıyor. 18 yaşından büyük öğrenciler, özel ders karşılığında para ödemek yerine karşı tarafa cinsel ilişkide bulunmayı teklif edebilecek

Öğrenciler, cinsel ilişki karşılığında özel ders alabilecek

Hollanda'da, tarafların karşılıklı rızaları ile özel ders karşılığı olan tutarı cinsel ilişki yoluyla ödeyebilmesi yasalaşıyor. 18 yaşından büyük öğrenciler, özel ders karşılığında para ödemek yerine karşı tarafa cinsel ilişkide bulunmayı teklif edebilecek

16 Kasım 2017 Perşembe 14:02
Öğrenciler, cinsel ilişki karşılığında özel ders alabilecek
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HOLLANDA hükümeti cinsel ilişki karşılığında özel ders vermeyi onaylayan teklifi yasalaştırıyor. Böylece 18 yaşından büyük öğrenciler, ders aldıktan sonra ödemeyi cinsel ilişki ile yapabilecekler. Hükümetin attığı bu adım, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

PARA TEKLİF ETMEK YASAK

Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz van Haegen ve Adalet bakanı Ard van der Steur, konunun yakın zamanda meclise taşınarak yasal hale geleceğini söyledi. Bakanların yaptığı açıklamada, cinsel ilişki için para talep edilmesinin fuhuş kabul edileceği ancak tarafların bu şekilde karşılıklı rıza ve inisiyatifle hizmetleri takas etmesinin kanuna uygun olacağını ifade etti.

İLİŞKİ KARŞILIĞI DERS ALINABİLECEK

Konu, cinsel ilişki karşılığında ders verdiği tespit edilen sürüş eğitmenlerine fuhuş sebebiyle soruşturma açılmasıyla gündeme gelmişti. Yapılan soruşturma sonucu tarafların karşılıklı rızalarının olduğunun tespit edilmesi üzerine iki tarafa da cezai işlem uygulanmamıştı.

PROTESTO EDENLER DE VAR

Cinsel ilişki ile ödeme yapılmasının araçlarda yasa dışı fuhuşu artıracağı ve eskort ruhsatı bulunmayan öğrenciler sebebiyle vergilendirme kayıplarının yaşanacağı ile ilgili endişeler barındıranlar, durumu protesto etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Ilişki Karşılığında özel Ders
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