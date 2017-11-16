Öğrenciler, cinsel ilişki karşılığında özel ders alabilecek

HOLLANDA hükümeti cinsel ilişki karşılığında özel ders vermeyi onaylayan teklifi yasalaştırıyor. Böylece 18 yaşından büyük öğrenciler, ders aldıktan sonra ödemeyi cinsel ilişki ile yapabilecekler. Hükümetin attığı bu adım, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.
PARA TEKLİF ETMEK YASAK
Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz van Haegen ve Adalet bakanı Ard van der Steur, konunun yakın zamanda meclise taşınarak yasal hale geleceğini söyledi. Bakanların yaptığı açıklamada, cinsel ilişki için para talep edilmesinin fuhuş kabul edileceği ancak tarafların bu şekilde karşılıklı rıza ve inisiyatifle hizmetleri takas etmesinin kanuna uygun olacağını ifade etti.
İLİŞKİ KARŞILIĞI DERS ALINABİLECEK
Konu, cinsel ilişki karşılığında ders verdiği tespit edilen sürüş eğitmenlerine fuhuş sebebiyle soruşturma açılmasıyla gündeme gelmişti. Yapılan soruşturma sonucu tarafların karşılıklı rızalarının olduğunun tespit edilmesi üzerine iki tarafa da cezai işlem uygulanmamıştı.
PROTESTO EDENLER DE VAR
Cinsel ilişki ile ödeme yapılmasının araçlarda yasa dışı fuhuşu artıracağı ve eskort ruhsatı bulunmayan öğrenciler sebebiyle vergilendirme kayıplarının yaşanacağı ile ilgili endişeler barındıranlar, durumu protesto etti.
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