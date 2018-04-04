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Oğlunun tedavisi için 2 saat bekletilince hastaneyi ateşe verdi

Brezilya'da oğlunun tedavisi için hastanede saatlerce bekleyip öfkelenen adam, benzin dökerek hastaneyi ateşe verdi

Oğlunun tedavisi için 2 saat bekletilince hastaneyi ateşe verdi

Brezilya'da oğlunun tedavisi için hastanede saatlerce bekleyip öfkelenen adam, benzin dökerek hastaneyi ateşe verdi

04 Nisan 2018 Çarşamba 12:07
Oğlunun tedavisi için 2 saat bekletilince hastaneyi ateşe verdi
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BREZİLYA'NIN Rio do Sul şehrindeki Bruno Born Hastanesi'nde oğlunun tedavisi için iki saat boyunca bekletilen adam, hastaneyi ateşe verdi. Resepsiyon masasını yakarak yangın çıkartan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANE KAPATILDI

Pazar günü meydana gelen yangın sebebiyle hastane süresiz olarak kapatıldı. Hastane çalışanlarından bazılarının duman sebebiyle rahatsızlanarak bir başka hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

"DURUMA ANLAM VEREMEDİK"

Hastanede beklemekten dolayı öfkelenen adam, en yakın benzin istasyonuna giderek bir bidon benzin aldı ve hastaneye dönerek içeriyi ateşe verdi. Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hastane yönetimi duruma anlam veremediğini, söz konusu çocuğa aynı gün hastanede tıbbi yardım verildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaTedavi
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