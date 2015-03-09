Oğlunun odasına kamera taktırıp sevgilisiyle ilişkisini izlemiş

09 Mart 2015 Pazartesi 12:39
KIZ arkadaşıyla ilişkisini izlemek için oğlunun odasına gizli kamera yerleştiren babaya dört yıl hapis cezası verildi. İngiltere'de bir baba oğlunun odasından gelen sesleri duyup cinsel maceralarını merak edince yatağın üstündeki tavan arasına gizli kamera yerleştirdi. Yemek yaparken izleyebilsin diye de görüntüleri mutfaktaki televizyona aktardı.
EVİN KÜÇÜK KIZI KANAL DEĞİŞTİRİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Mahkemede verilen ifadelere göre olay, adamın küçük kızının kanalları değiştirip ağabeyinin yatak odası görüntüleriyle karşılaşmasıyla ortaya çıktı. Kız durumu hemen ağabeyinin sevgilisine anlatınca tavan arasına çıkıp kamerayı bulmuşlar. Hatta kızın sevişirken çekilmiş videolarından alınmış çıplak bir ekran görüntüsü bile ortaya çıkmış.
KIZINA DA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ
Mahkemede oğlunun kimliğinin deşifre olmaması için adı açıklanmayan 53 yaşındaki adamın, 12 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu anlaşıldı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 11:46