Oğlunun odasına kamera taktırıp sevgilisiyle ilişkisini izlemiş

KIZ arkadaşıyla ilişkisini izlemek için oğlunun odasına gizli kamera yerleştiren babaya dört yıl hapis cezası verildi. İngiltere'de bir baba oğlunun odasından gelen sesleri duyup cinsel maceralarını merak edince yatağın üstündeki tavan arasına gizli kamera yerleştirdi. Yemek yaparken izleyebilsin diye de görüntüleri mutfaktaki televizyona aktardı.

EVİN KÜÇÜK KIZI KANAL DEĞİŞTİRİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede verilen ifadelere göre olay, adamın küçük kızının kanalları değiştirip ağabeyinin yatak odası görüntüleriyle karşılaşmasıyla ortaya çıktı. Kız durumu hemen ağabeyinin sevgilisine anlatınca tavan arasına çıkıp kamerayı bulmuşlar. Hatta kızın sevişirken çekilmiş videolarından alınmış çıplak bir ekran görüntüsü bile ortaya çıkmış.

KIZINA DA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ