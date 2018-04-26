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Oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu! Şoke oldu

ABD'de otizmli oğlunun okul çantasına ses kayıt cihazı koyan anne hayatının şokunu yaşadı. Ses kayıtlarından sonra küçük çocuğun iki öğretmeni kovuldu

Oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu! Şoke oldu

ABD'de otizmli oğlunun okul çantasına ses kayıt cihazı koyan anne hayatının şokunu yaşadı. Ses kayıtlarından sonra küçük çocuğun iki öğretmeni kovuldu

26 Nisan 2018 Perşembe 08:23
Oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu! Şoke oldu
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ABD Louisiana eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Camden Davis otizmli çocukların kabul edildiği Hope Academy adlı özel bir okula gidiyordu.

Oğlunun destekleyici ve anlayışlı bir ortamda olmasını çok isteyen anne Milissa, Camden'in bu okula kabul ettiğini öğrendiğinde çok mutlu oldu. Ancak bir süre sonra Camden'ın bir sıkıntısı olduğunu fark etti. Çünkü normalde her zaman neşeli ve mutlu olan oğlu bu süre zarfında oldukça agresifleşmişti ve sık sık yatağını ıslatıyordu.

OĞLUNUN ÇANTASINA KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRDİ!

Oldukça endişelenen Milissa, okul yönetimiyle konuşmayı denedi ama hiçbir sonuç elde edemedi. Çaresiz anne oğluna ne olduğunu öğrenebilmek için kendi yöntemini uyguladı ve oğlunun çantasına bir kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıt cihazını dinlediğinde duydukları onu şoke etti.

Ses kayıtlarında öğretmenler "Camden neden hiçbir şeyi not almıyorsun? İşte bu yüzden herkesle oturamıyorsun. Annene söyle" "Alt tarafı bir kelime yazacaksın. Bu kadar zor olan ne?" gibi cümleler söylüyordu. Üstüne üstlük öğretmenler çocuğun taklidini yapıyordu. 

SES KAYITLARI İNTERNETİ SALLADI

Millissa, ertesi gün kayıtlarla birlikte okul yönetimine gitti, okul müdürü Lisa Stone, kayıtlarda duyulan iki öğretmeni hemen kovdu. Milissa bu olaylardan sonra hemen oğlunu okuldan aldı ve hukuki tavsiye almak için kayıtları sosyal medyada paylaştı. Ses kayıtları sosyal medyada viral oldu.

OKUL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Okul müdürü Linda Stone kayıtların internete düştükten sonra bir açıklama yaptı.

Velinin kayıtları okula getirmediğini, kendileriyle konuşmadığını söyleyen okul müdürü yıllar boyunca oluşturdukları itibarlarının bu olayla yıkılmaması gerektiğini, öğretmenlerin kovulduğunu belirtti.

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