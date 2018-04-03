Oğlunu elektroşok tabancası ile uyandırdı!

ABD'de yaşayan 40 yaşındaki Sharron Dobbins, Phoenix kentindeki evlerinde 17 yaşındaki oğlunu uyandırmak için elektroşok tabancası kullanmakla suçlanıyor.

KULLANDIĞINI REDDETTİ

Çocuk istismarını önleyen yasayı çiğnemekten hakim karşısına çıkan Dobbins ise silahı "aktive ettiğini fakat kullanmadığını" söyledi.

Kolluk kuvvetleri ise çocuğun bacağındaki iki yaranın elektroşoktan kaynaklandığını düşünüyor. Pazartesi görülen duruşmada Dobbins koşullu olarak serbest bırakıldı.

HİÇBİR SİLAHA DOKUNAMAYACAK

KSAZ- TV'nin haberine göre mahkeme Dobbins'in serbest kalması için kendisini gözaltına alan polisle iletişim kurmaması ve elektroşok tabancası da dahil hiçbir silaha sahip olmaması şartı getirdi.