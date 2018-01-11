Ödevine yardımcı olmayan sıra arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ÇİN'DE Fuijan eyalatinde sınıfın en çalışkan öğrencisi olan 15 yaşındaki Xiao Yi isimli kız öğrenci, sınfında ödevini yapmayı kabul etmediği sınıfında soyismi Yan olarak açıklanan erkek öğrenci tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü.

ÖĞLE ARASINDA GİDİP BIÇAK ALDI

Erkek öğrencinin öğle arasında sırasında çifçi malzemelerinin satıldığı dükkana gidip bıçak satın aldıktan sonra okula dönüp kız öğrenciye saldırdığı belirtildi.

KENDİ ÖDEVİNİ BİTİRMEDİĞİ İÇİN YARDIM EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Liseli kız, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Xiao'nun annesi, kıza saldıran arkadaşının sınıfta kızı ile aynı sırada oturduğunu, arkadaşının kızından ödevini yapmasını istediğini, kızın ise kendi ödevini henüz bitirmediği için kendisine yardımcı olamayacağını söylemesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Olaydan sorna yetkililer, okullarda güvenlik önlemlerini sıklaştırılacağını söyledi