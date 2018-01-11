Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Ödevine yardımcı olmayan sıra arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çin'de lise öğrencisi kız, aynı sırada oturduğu erkek öğrencinin ödevine yardımcı olmadığı için çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ödevine yardımcı olmayan sıra arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çin'de lise öğrencisi kız, aynı sırada oturduğu erkek öğrencinin ödevine yardımcı olmadığı için çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü

11 Ocak 2018 Perşembe 19:13
Ödevine yardımcı olmayan sıra arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
banner404

ÇİN'DE Fuijan eyalatinde sınıfın en çalışkan öğrencisi olan 15 yaşındaki Xiao Yi isimli kız öğrenci, sınfında ödevini yapmayı kabul etmediği sınıfında soyismi Yan olarak açıklanan erkek öğrenci tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü.

ÖĞLE ARASINDA GİDİP BIÇAK ALDI

Erkek öğrencinin öğle arasında sırasında çifçi malzemelerinin satıldığı dükkana gidip bıçak satın aldıktan sonra okula dönüp kız öğrenciye saldırdığı belirtildi.

KENDİ ÖDEVİNİ BİTİRMEDİĞİ İÇİN YARDIM EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Liseli kız, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Xiao'nun annesi, kıza saldıran arkadaşının sınıfta kızı ile aynı sırada oturduğunu, arkadaşının kızından ödevini yapmasını istediğini, kızın ise kendi ödevini henüz bitirmediği için kendisine yardımcı olamayacağını söylemesi üzerine bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Olaydan sorna yetkililer, okullarda güvenlik önlemlerini sıklaştırılacağını söyledi

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çinödevBıçakÖldürdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntikam için! Sevgilisi aldatınca bekaretini açık artırmaya çıkardı
İntikam için! Sevgilisi aldatınca bekaretini açık artırmaya çıkardı
Düğün sabahı gelinin yüzünü gören damat mahkemeye koştu
Düğün sabahı gelinin yüzünü gören damat mahkemeye koştu
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti
Kendisini şikayet eden müşteriyi bulmak için 850 km yol gitti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim