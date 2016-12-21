Obama'dan petrol faaliyetlerine 'süresiz' engel

BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin kutup bölgelerinde yer alan Chukchi ve Beaufort denizlerinin büyük bölümünün ve Atlantik kıyılarındaki 31 alanın petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine 'süresiz kapalı' olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da Kanada'nın kutup bölgelerinde bulunan bölgelerin büyük kısmını petrol ve doğalgaz faaliyetlerine 'süresiz kapalı' olarak belirlediği ifade edildi.

Kutup bölgelerinde çevreyi ve doğal hayatı korumak için ABD-Kanada arasında çeşitli iş birlikleri ve ortak projeler yapılacağı vurgulanan açıklamada, her iki ülkenin kutuplarda 'ağır akaryakıt' kullanımının da kademeli azaltılacağını destekleyeceği bilgisi paylaşıldı.

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