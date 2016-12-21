Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Obama'dan petrol faaliyetlerine 'süresiz' engel

Obama hükümeti, ABD'nin kutup bölgelerinde ve Atlantik okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerinin "süresiz" engellendiğini duyurdu

Obama'dan petrol faaliyetlerine 'süresiz' engel

Obama hükümeti, ABD'nin kutup bölgelerinde ve Atlantik okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerinin "süresiz" engellendiğini duyurdu

21 Aralık 2016 Çarşamba 06:54
Obama'dan petrol faaliyetlerine 'süresiz' engel
banner404
BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin kutup bölgelerinde yer alan Chukchi ve Beaufort denizlerinin büyük bölümünün ve Atlantik kıyılarındaki 31 alanın petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine "süresiz kapalı" olacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da Kanada'nın kutup bölgelerinde bulunan bölgelerin büyük kısmını petrol ve doğalgaz faaliyetlerine "süresiz kapalı" olarak belirlediği ifade edildi.
Kutup bölgelerinde çevreyi ve doğal hayatı korumak için ABD-Kanada arasında çeşitli iş birlikleri ve ortak projeler yapılacağı vurgulanan açıklamada, her iki ülkenin kutuplarda "ağır akaryakıt" kullanımının da kademeli azaltılacağını destekleyeceği bilgisi paylaşıldı.
Uzmanlar, çevreci politikalarıyla bilinen Barack Obama'nın bu kararında ABD'nin 1953'te yürürlüğe giren "Dış Kıta Sahanlığı Arazileri Yasası"nı kullandığına dikkati çekerek, ülkenin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararı geri çevirmesinin zor olduğuna dikkati çekti.
Seçim kampanyasında ABD'nin zengin petrol, doğalgaz ve kömür kaynaklarına işaret eden Trump'ın bu alanlardaki regülasyonları azaltarak ülkenin hidrokarbon üretimini artırması bekleniyor.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Obamadan Petrol Faaliyetlerine Süresiz EngelObama HükümetiABDAtlantik OkyanusuDoğalgazPetrolBeyaz SarayJustin TrudeauDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim