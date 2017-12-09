Obama: ABD Nazi Almanya'sına doğru gidiyor

"ABD, NAZİ ALMANYA'SI OLMA YOLUNDA"
Konuşmasında açıkça Donald Trump yönetiminden söz etmeyen Obama, Hitler'in Almanya'daki yükselişine dikkati çekerek, Amerikalıların demokrasinin savunuculuğu konusunda uyanık olmaları aksi takdirde 1930'lardaki Nazi Almanyası'nın yolundan gidilmesi riski bulunduğunu kaydetti.
Dinleyicilerden "dikkatli olmalarını ve oy kullanmalarını" isteyen eski ABD Başkanı, özgür basının demokrasinin hayati unsuru olduğunu da vurguladıa
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