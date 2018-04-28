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O ülkeden 'Türk köftesi itirafı'

İsveç Devleti'nin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

O ülkeden 'Türk köftesi itirafı'

İsveç Devleti'nin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:46
O ülkeden 'Türk köftesi itirafı'
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TWİTTER hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı  kullanılarak, ''İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve  getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım.” ifadeleri kullanıldı.

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12.  Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde  yaşadığını söyledi.

Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte,  kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın,  ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği  biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsveç DevletiTürk Köftesi
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