O ülkeden flaş Suudi Arabistan kararı! Geri çektiler
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin Suudi Arabistan'daki askerlerini geri çektiğini bildirdi
BAKAN Seyfüddin, resmi ziyaret için Malezya'ya gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen'deki iç savaşın başlamasının ardından Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonuna dahil olan Malezya askeri birliklerinin, başkent Riyad'dan ayrıldığını söyledi.
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