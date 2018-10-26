O ülkeden flaş Suudi Arabistan kararı! Geri çektiler

BAKAN Seyfüddin, resmi ziyaret için Malezya'ya gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Yemen'deki iç savaşın başlamasının ardından Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonuna dahil olan Malezya askeri birliklerinin, başkent Riyad'dan ayrıldığını söyledi.

Seyfüddin, "Artık birliklerimiz geri döndü ve ilişkimiz kalmadı." diyerek, Malezya ordusunun Yemen'deki askeri koalisyonun bir parçası olmamasına yönelik hükümetin aldığı karar hakkında Suudi Bakanı bilgilendirdiğini ifade etti.



Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin Suudi Arabistan'daki askeri varlığını gözden geçirdiklerini belirtmişti.



Malezya, eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümeti döneminde, Yemen'deki Malezya vatandaşlarının tahliyesini sağlamak üzere 2015'te Suudi Arabistan'a askeri birlik göndermişti.